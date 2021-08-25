В Таганроге зафиксировали многократное увеличение турпотока

Таганрог посещают все больше туристов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таганрог посещают все больше туристов. Только в июне 2021 года в городе с ночевкой отдыхали более 100 тысяч человек. Об этом сегодня, 25 августа, на заседании в правительстве региона сообщил глава донского Минэкономразвития Максим Папушенко.

- Уже сейчас глубина бронирования отелей регистрируется на две недели вперед. Загрузка достигает почти 80%, - добавил Максим Папушенко.

По словам министра, увеличение турпотока в том числе связано с медийным вниманием. Так, например, на приморский город обрушился шквал внимания после посещения Тимура Родригеза и Регины Тодоренко. И это не единственный такой случай, также в развитии Таганрога участвуют власти и Ростуризм. Максим Папушенко добавил, что на волне интереса к городу сейчас ведутся переговоры с инвесторами.

- Мы нашли инвестора на возведение нового отеля. Ростуризм в рамках нацпроекта также будет помогать созданию отелей, в которых будет до 120 номеров, - рассказал Максим Папушенко.

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