В парке Таганрога открыли обновленную площадку с ретро-трамваем

Жителям очень нравится новый трамвайчик

В Таганроге на территории парка имени Горького открыли обновленную танцевальную площадку с ретро-трамваем. Теперь эта зона отдыха доступна для всех желающих с 7 до 23 часов. Она будет работать до октября. Всего благоустроили 1680 кв. метров. Об этом сообщает сайт администрации города со ссылкой на сити-менеджера Андрея Лисицского.

- В будни летом парк посещают до 3 тысяч человек, в выходные это количество возрастает до 6 тысяч. Знаю, что таганрожцы переживали и спрашивали, где же будут проводить городскую елку и масленицу после обновления. Традиции не изменятся. Амфитеатр и остальные лёгкосъёмные конструкции будут демонтироваться на время проведения мероприятий, – рассказал Андрей Лисицкий.

Также глава администрации добавил, что на территории выполнили косметический ремонт ограждений, возвели амфитеатр, уложили асфальт, установили фотозоны, скамейки и шезлонги.

Теперь рядом с ним появилась красивая площадка

При этом отдельное внимание уделили стилизованному ретро-трамваю. Это состав 1966 года выпуска. Он окрашен в цвета, которые выбрали местные жители. Салон состава переоборудовали под детскую комнату. Там маленькие таганрожцы смогут развивать свои художественные навыки, заниматься рисованием и чтением.

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