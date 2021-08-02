В Таганроге парк имени Горького украсил красно-белый ретро-трамвай

Рядом с трамваем должны построить двухсторонний амфитеатр. Фото: группа «Таганрогский гортранспорт» в VK

В Таганроге в парке имени Горького установили красно-белый ретро-трамвай. Фото и видео новой достопримечательности уже появились в соцсетях.

Состав, выпущенный в 1960 годах, привезли и смонтировали в рамках масштабного благоустройства зоны отдыха. Известно, что салон вагона собираются переделать под детскую комнату.

И это далеко не все, что планируют сделать в парке. Так, например, рядом с трамваем должны установить выставочные стенды, оборудовать танцевальную зону и даже построить двухсторонний амфитеатр.

Также в Таганроге сейчас ведут модернизацию трамвайной сети. В рамках концессионного соглашения планируют привести в порядок 45 км путей и установить 80 остановок. Также закупят 60 новых единиц электротранспорта.

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