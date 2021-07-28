Комфортный и современный: новый трамвай в Таганроге оценил Василий Голубев

Всего планируют закупить 60 единиц подвижного состава. Фото: сайт правительства РО

Новый трамвай, который накануне доставили в Таганрог, уже оценили губернатор Василий Голубев и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Яцкин. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает сайт донского правительства.

Гости осмотрели салон вагона. В нем 33 сидячих места, его общая вместимость - до 116 человек. Это низкопольная машина с большими с широкими проходами. В таком транспорте будет удобно даже маломобильным пассажирам. Кроме того, трамвай оснащен розетками, видеокамерами, экранами, а также системами климат-контроля.

- Уверен, таганрожцы оценят комфорт и удобство новых трамваев. Задача - выполнить в срок все этапы модернизации. Обновленный общественный транспорт, безусловно, поможет повышению привлекательности Таганрога как туристического центра, - подчеркнул Василий Голубев.

Осенью должны поставить 10 таких вагонов, затем до конца октября 2022 года - еще 50. Также на сегодня в городе уже уложили 42% рельсошпальной решетки, установили почти половину опор контактной сети. Ведут укладку пути и верхнего покрытия. В работах задействованы 175 человек.

Всего же должны привести в порядок 45 км трамвайной инфраструктуры, закупить покупка 60 единиц подвижного состава, а также создать новое депо. Общий объем финансирования - 11,83 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганрог прибыл вагон нового трамвая

Прокатиться на новом транспорте таганрожцы смогут уже в сентябре (подробности)