В Таганрог прибыл вагон нового трамвая

Трамвай оснащен самыми современными функциями Фото: сайт правительства Ростовской области

Новый трамвай сегодня прибыл в Таганрог. Специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода приступили к его подготовке для выхода на линию. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

- Для нас большое значение имеет участие в первой в стране комплексной городской трамвайной концессии, реализуемой в Таганроге, в качестве производителя подвижного состава, — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Новый трамвай полностью низкопольный. Он оснащен всеми современными функциями: автоинформатором, аппаратом по продаже разовых проездных билетов, информационным табло (бегущая строка), медиакомплексами, системами видеонаблюдения и подсчета пассажиров, слотами для зарядки гаджетов.

Напомним, администрация Таганрога 25 мая заключила концессионное соглашение с «Синара-Городские Транспортные Решения Таганрог» о создании и эксплуатации трамвайной сети.

В рамках масштабного проекта будут построены 45 км современных трамвайных путей, закуплено 60 единиц подвижного состава, построено 80 остановочных комплексов, а также восстановлены или отстроены заново тяговые подстанции, трамвайное депо и диспетчерский пункт.

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