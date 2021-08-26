Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 августа: на дорогах города шестибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 26 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Береговой, улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Шаумяна, улице Варфоломеева, улице Текучева, переулке Доломановском, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Ларина, улице Шеболдаева, проспектах Сиверса, Соколова, Ленина, Богатяновском спуске, Театральном, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Таганрогская, Зоологическая, Спартаковская, МОПРа, Международная, Тружеников, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Таганрогская, Тульская, Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Фурмановская, Бодрая, Штахановского, переулку Мезенскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Алябьева, Орской, Каскадной, Вятской, Страны Советов, Киргизской, Троллейбусной, Менжинского, переулку Беломорскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова, а также улицам Щаденко и Вересаева.

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