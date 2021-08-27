В Ростове на Левобережной столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Удар был настолько сильным, что машины отбросило в разные стороны. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 27 августа, в Ростове на Левобережной произошло серьезное ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В 7.20, по предварительным данным, водитель Hyundai Getz спешил в сторону Ворошиловского, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Bogdan.

Удар был настолько сильным, что машины отбросило в разные стороны, они получили внушительные механические повреждения. Судя по фото с места ЧП, обломками и осколками обшивки была усыпана вся дорога. Травмы получили оба водителя.

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс. Карты», затора в районе аварии нет. Автоинспекторы еще уточняют причины и обстоятельства этого происшествия.

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