Два человека пострадали в массовом ДТП на обходе Семикаракорска

Всего столкнулись четыре авто, в том числе два большегруза. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области на обходе Семикаракорска произошло массовое ДТП с пострадавшими. Травмы получили 32-летний мужчина и женщина 29 лет - водитель и пассажирка Mitsubishi Eclipse Cross 1.5. После аварии их увезли в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что столкновение машин произошло вчера вечером, 27 августа. По предварительным данным, водитель «КамАЗа 53213» с прицепом ГКБ 8350 врезался в остановившийся на красный свет Mitsubishi и припаркованный «КамАЗ 5320», который также был с прицепом. Этот большегруз покатился и зацепил еще один автомобиль. Сейчас по происшествию еще проводят проверку.

Ранее в Новочеркасске после столкновения двух иномарок пострадали два человека. Предварительно, водитель одной из машин не справился с управлением.

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