У легковушки снесло крышу, удар пришелся на праву сторону машины. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Днем 22 августа на Южном подъезде к Ростову произошло смертельное ДТП. В аварии погибла 43-летняя женщина, пассажирка Kia Cerato. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, трагедия произошла из-за водителя Kia - 42-летний мужчина за рулем отвлекся на телефон и врезался в попутный грузовик DAF. После этого у легковушки снесло буквально всю крышу, удар пришелся на праву сторону машины.

Как выяснили правоохранители, водитель и его пассажирка ехали в сторону Краснодара. По факту аварии сейчас проводят проверку.

Сегодня же на трассе Миллерово - Вешенская пострадали три человека пострадали три человека - водитель «не учел дорожные условия» и не смог справиться с управлением.

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