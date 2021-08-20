Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Азов - Староминская

Сейчас правоохранители проводят проверку Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области в ДТП на трассе Азов - Староминская пострадали 3 человека: 38-летний мужчина, 39-летняя женщина и девочка 8 лет. Все они находились в автомобиле Mazda. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел вчера, 19 августа, около 19.40. Предварительно, на дороге у Chevrolet Niva отцепился прицеп и выехал на встречную полосу. Водитель Mazda не успел затормозить, и произошло столкновение.

- Пострадали все, кто находился в иномарке. Девочка была в детском удерживающем кресле и благодаря этому не получила серьезных травм. Сейчас проводится проверка, правоохранители уточняют обстоятельства аварии, - прокомментировали в УГБИДД.

Ранее в Новочеркасске столкнулись скутер и «Волга-3110». Пострадал 17-летний юноша, его 16-летний товарищ отделался испугом.

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