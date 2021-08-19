В Новочеркасске в ДТП со скутером пострадал 17-летний юноша

У молодого лихача не было прав. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 19 августа, в Новочеркасске 17-летний подросток попал в больницу после ДТП. Юноша был пассажиром скутера. Управлял же двухколесным конем его 16-летний товарищ, второй молодой человек отделался испугом. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел сегодня около 11.55 на улице Богдана Хмельницкого. Молодые люди катались на скутере Irbis. Предварительно, юный водитель отвлекся и не заметил «Волгу-3110». 73-летний мужчина, который был за рулем авто, не успел как-либо среагировать или затормозить, почти в ту же минуту произошло столкновение.

В ГИБДД добавили, что у 16-летнего лихача не было прав. Теперь перед законом ответят его родители. Полицейские уже составили административный протокол. Взрослых могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за то, что позволили молодому человеку не проходить обучение в автошколе и ездить без документов.

Ранее в Змиевской балке Ростова столкнулись 7 автомобилей. Одна из машин - бетономешалка - слетела в овраг.

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