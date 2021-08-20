В ДТП на трассе Миллерово - Вешенская пострадали три человека

Правоохранители еще проводят проверку. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 20 августа, в ДТП на трассе Миллерово - Вешенская пострадали сразу три человека - водитель и два пассажира Mitsubishi Fuso. Это мужчины 51 года, 33 и 25 лет, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел еще в первой половине дня, около 10.10. Предварительно, самый старший из пострадавших находился за рулем, он «не учел дорожные условия» и не справился с управлением. Из-за этого авто слетело с дороги в кювет и опрокинулось. Люди в салоне чудом выжили.

Сейчас правоохранители еще проводят проверку случившегося, в ближайшее время должны выяснить все детали произошедшего.

Ранее на трассе Азов - Староминская пострадали 3 человека: 38-летний мужчина, 39-летняя женщина и девочка 8 лет. Все они находились в автомобиле Mazda.

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