Два человека пострадали после столкновения иномарок в Новочеркасске

Авария произошла на улице Спортивной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Новочеркасске два человека пострадали после столкновения Nissan Murano и Hyundai Accent. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла 24 августа около 17.45 на улице Спортивной. Как предварительно выяснили автоинспекторы, 24-летний водитель Nissan съехал на правую обочину дороги, а потом не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где зацепил Hyundai.

От удара во второй машине травмы получил 27-летний мужчина, который был за рулем. Его пассажирке потребовалась разовая медпомощь на месте происшествия.

А сегодня утром в Таганроге столкнулись иномарка и патрульный автомобиль ДПС. Это случилось на пересечении Михаила Жукова и 12-ого Нового.

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