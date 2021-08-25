В Таганроге столкнулись иномарка и патрульный автомобиль ДПС

Сейчас правоохранители проводят проверку Фото: Сергей ГАПОН

Утром 25 августа в Таганроге столкнулись патрульный автомобиль ДПС Ford Focus и Nissan Qashqai. В аварии никто не пострадал, но машины получили механические повреждения. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 6.30 на пересечении неравнозначных дорог, на углу Михаила Жукова и 12-ого Нового. Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства и причины столкновения.

Ранее в Ростове на Соколова столкнулись сразу три иномарки. Предварительно, дорожное ЧП мог спровоцировать водитель Hyundai Creta.

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