Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2021 10:17

В Таганроге столкнулись иномарка и патрульный автомобиль ДПС

Авария произошла на пересечении неравнозначных дорог
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас правоохранители проводят проверку

Сейчас правоохранители проводят проверку

Фото: Сергей ГАПОН

Утром 25 августа в Таганроге столкнулись патрульный автомобиль ДПС Ford Focus и Nissan Qashqai. В аварии никто не пострадал, но машины получили механические повреждения. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 6.30 на пересечении неравнозначных дорог, на углу Михаила Жукова и 12-ого Нового. Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства и причины столкновения.

Ранее в Ростове на Соколова столкнулись сразу три иномарки. Предварительно, дорожное ЧП мог спровоцировать водитель Hyundai Creta.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП на трассе Миллерово - Вешенская пострадали три человека

Предварительно, водитель «не учел дорожные условия» (подробности)