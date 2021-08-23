В Ростове на Соколова столкнулись три иномарки

Сейчас правоохранители выясняют детали ДТП. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 23 августа, в Ростове на Соколова столкнулись сразу три иномарки. Пострадавших нет, но авто получили механические повреждения, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Все произошло около 11.20 на Соколова. По предварительным данным, водитель Hyundai Creta во время разворота не убедился в безопасности маневра и зацепил Infiniti G35. Эту машину от удара отбросило на стоящий во встречном направлении Range Rover Evoque. Сейчас правоохранители выясняют детали ДТП.

Сегодня же в Ростове, уже на Вересаева, «перевертыш» врезался в Renault Logan. В этом случае также обошлось без жертв и пострадавших.

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