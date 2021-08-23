В Ростове на Вересаева «перевертыш» врезался в Renault Logan

Водитель иномарки не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Рано утром 23 августа в Ростове Land Rover Freelander опрокинулся набок, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan. Все это случилось на улице Вересаева. Об аварии рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что во время несчастного случая никто не пострадал, только авто получили механические повреждения. Также со слов водителя Freelander выяснилось, что мужчина якобы пытался избежать столкновения с другой машиной, вывернул руль и не справился с управлением.

- Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, правоохранители устанавливают детали произошедшего, - добавили в ГИБДД.

Ранее на Южном подъезде к Ростову Kia Cerato врезалась в грузовик DAF. Эта авария унесла жизнь 43-летней женщины.

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