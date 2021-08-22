ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Ростовской области

В Ростовской области произошла массовая авария. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области на дороге столкнулись четыре автомобиля.

Инцидент произошел в субботу, 21 августа, около половины шестого вечера в городе Батайске. По предварительным данным, на улице Горького в районе дома № 122 33-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в припаркованную машину марки Daewoo Nexia.

От сильного удара корейское авто протаранило еще две иномарки - Kia Rio и Hyundai. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, виновник ДТП отделался только легким испугом.

- На водителя Mercedes составлен материал по статья 12.8, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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