В Ростовской области легковушка влетела в грузовик: с места ДТП госпитализировали 11 человек

В Ростовской области произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадали одиннадцать человек.

Инцидент произошел около половины шестого вечера на трассе «Сальск - Яшалта». По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Tiida ехал в сторону Яшалты и после затяжного поворота зацепил правую обочину на мокрой дороге. В результате этого водитель потерял управление и машина выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречной ГАЗелью.

На момент аварии в ГАЗели было шесть человек. Фото: ГИБДД по РО

На момент аварии в легковушке находились пять человек и еще шестеро в грузовике. Все они пострадали при столкновении. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи незамедлительно госпитализировали всех пострадавших в ЦРБ Сальского района.

В настоящее время данные пациентов и степень тяжести их состояния устанавливаются. По предварительным данным, состояние трех человек тяжелое. На данный момент известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице, несмотря на все старания медиков.

В аварии пострадали 11 человек. Фото: ГУ МЧС

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД по РО

Для помощи пострадавшим, по информации МЧС, привлекались восемь человек личного состава и три единицы техники.

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