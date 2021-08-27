В Ростовской области открыли военно-технический форум «Армия-2021»

Для зрителей подготовили знаменитый «танковый вальс». Фото: пресс-служба правительства РО

Сегодня, 27 августа, в Ростовской области на территории парка «Патриот» открыли военно-технический форум «Армия-2021». Для зрителей подготовили знаменитый «танковый вальс», а также выставку новейшего вооружения и техники - представили более 100 экспонатов, сообщает пресс-служба донского правительства.

Так, например, посетители смогут полюбоваться на танки Т-72Б3 и Т-90, увидят машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, комплексы ПВО С-400 «Триумф», «Панцирь-С», «Тор-М2» и «Бук-М3», реактивные системы «Торнадо», самоходные арторудия, бронеавтомобили, беспилотники, различное снаряжение и амуницию.

Состоятся также показательные выступления военных - свое мастерство покажут экипажи вертолетов, разведчики и бойцы спецназа. Завершат день пролетом авиации.

- Сегодня Южный военный округ - мощная войсковая структура российской армии. На плечи офицеров и солдат легли сложные задачи по сохранению территориальной целостности страны и поддержанию стабильности на юге России. Для этого сегодня есть и материально-техническая база, и человеческие ресурсы. В войсках округа прошли приняли на вооружение передовые образцы военной техники, многие из которых представлены на площадке форума «Армия-2021», - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Форум продлится до 29 августа. Площадка будет открыта ежедневно с 10 до 17 часов. Мероприятие проводится при строго соблюдении всех санитарных норм, подчеркнули в донском правительстве.

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