Всех желающих попасть на форум «Армия-2021» довезут автобусами в Ростовской области

Автобусы будут курсировать по нескольким маршрутам. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области всех желающих к месту проведения форума «Армия-2021» довезут автобусами, а для владельцев личных авто подготовили бесплатные стоянки. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает сайт донского правительства.

Так, общественный транспорт будет курсировать по следующим маршрутам:

- село Приморка - «Мемориал Славы на Самбекских высотах» - 4 автобуса (2 среднего и 2 малого класса)

- село Бессергеновка - «Мемориал Славы на Самбекских высотах» - 4 автобуса большого класса

- парковка «Воинская часть» - «Мемориал Славы на Самбекских высотах» - 6 автобусов большого класса

- Ростов - Таганрог - 25 автобусов малого класса, интервал движения - 20 минут

- Ростов - село Покровское - 2 автобуса малого класса

Также посетителей планируют забирать от железнодорожного вокзала Таганрога. По данным властей, весь транспорт оборудован кондиционерами, водительский состав полностью вакцинирован.

Форум «Армия-2021» начнется уже завтра, 27 августа, на территории парка «Патриот». Площадка будет открыта до 29 августа с 10 до 17 часов. Зрители увидят знаменитый «танковый вальс» и показательные выступления военных.

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