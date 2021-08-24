Ростовская делегация участвовала в церемонии открытия форума «Армия-2021»

Руководитель донской делегации - замгубернатора Вадим Артемов. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Московской области открыт международный военно-технический форум «Армия-2021». В торжественной церемонии открытия приняла участие и делегация Ростовской области под руководством замгубернатора Вадима Артемова.

Форум проходит на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в городе Кубинка Московской области. В экспозиции — более 20 тысяч образцов, которая представлена по кластерам: авиация, флот, военная медицина, военное строительство, робототехника и диверсификации — росту доли гражданской продукции в оборонной сфере.

Кроме того, в рамках форума «Армия-2021» выставки вооружения, военной и спецтехники пройдут также в военных округах, в том числе и в ЮВО, и на Северном флоте.

Напомним, Военно-технический форум Южного военного округа «Армия-2021» состоится в Ростовской области, на территории музейного комплекса «Самбекские высоты», с 27 по 29 августа.

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