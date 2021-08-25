27 августа в Ростовской области откроют форум «Армия-2021»

В парке «Патриот» можно будет осмотреть образцы вооружения и техники. Фото: сайт правительства РО

27 августа в Ростовской области на территории парка «Патриот» откроют военно-технический форум «Армия-2021». Он продлится до 29 августа. Посетить площадку можно будет с 10 до 17 часов, сообщает сайт донского правительства.

Так, в этом году гости форума снова увидят «танковый вальс» - экипажи восьми боевых Т-72Б3 покажут свое мастерство под классическую музыку. Кроме того, зрителям покажут танки Т-90, машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, комплексы ПВО С-400 «Триумф», «Панцирь-С», «Тор-М2» и «Бук-М3», реактивные артиллерийские системы «Торнадо» и современные беспилотники.

Небольшое авиашоу устроят летчики на вертолетах Ка-52. Кроме того, военные покажут, как происходит огневое прикрытие высадки разведчиков. Бойцы выполнят штурмовой способов десантирования, это один из самых сложных маневров. Продолжит программу выступление спецназа.

В парке «Патриот» можно будет осмотреть образцы вооружения и техники, снаряжения и амуниции. Для всех желающих подготовили места для стрельбы из пневматики и для игр в пейнтбол.

Посетителей собираются доставлять от ж/д вокзала Таганрога. Для владельцев личных авто предусмотрена бесплатная парковка. На форуме у всех будут проверять температуру и строго следить за масочным режимом.

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