Недоступные центры: два медучреждения оштрафовали в Ростовской области

Сейчас в центрах устраняют все замечания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области за нарушения прав инвалидов оштрафовали два медицинских центра. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.
Во время проверки выяснилось, что в этих учреждениях не было условий для людей с ограниченными возможностями. Они просто не могли попасть в здания без помощи посторонних.
Более того, лестницы, дверные проемы и внутренние помещения также не приспособили к приему маломобильных посетителей. А слабовидящие пациенты не могли нормально ориентироваться в коридорах, потому что для них не установили таблички со шрифтом Брайля.
Сотрудники прокуратуры сразу же обратились к руководителям центров. После этого виновных наказали, а потом и вовсе оштрафовали администрацию больниц. Сейчас все замечания устраняют.
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