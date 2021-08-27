Недоступные центры: два медучреждения оштрафовали в Ростовской области

Сейчас в центрах устраняют все замечания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за нарушения прав инвалидов оштрафовали два медицинских центра. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что в этих учреждениях не было условий для людей с ограниченными возможностями. Они просто не могли попасть в здания без помощи посторонних.

Более того, лестницы, дверные проемы и внутренние помещения также не приспособили к приему маломобильных посетителей. А слабовидящие пациенты не могли нормально ориентироваться в коридорах, потому что для них не установили таблички со шрифтом Брайля.

Сотрудники прокуратуры сразу же обратились к руководителям центров. После этого виновных наказали, а потом и вовсе оштрафовали администрацию больниц. Сейчас все замечания устраняют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский частный медцентр отказал в помощи пациентам с симптомами ОРВИ

А в ковидном госпитале потребовали сначала обратиться в поликлинику (подробности)