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Происшествия27 августа 2021 12:33

Недоступные центры: два медучреждения оштрафовали в Ростовской области

Здания не оборудовали для маломобильных и слабовидящих пациентов
Ангелина СКИБА
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Сейчас в центрах устраняют все замечания

Сейчас в центрах устраняют все замечания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за нарушения прав инвалидов оштрафовали два медицинских центра. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что в этих учреждениях не было условий для людей с ограниченными возможностями. Они просто не могли попасть в здания без помощи посторонних.

Более того, лестницы, дверные проемы и внутренние помещения также не приспособили к приему маломобильных посетителей. А слабовидящие пациенты не могли нормально ориентироваться в коридорах, потому что для них не установили таблички со шрифтом Брайля.

Сотрудники прокуратуры сразу же обратились к руководителям центров. После этого виновных наказали, а потом и вовсе оштрафовали администрацию больниц. Сейчас все замечания устраняют.

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