Ростовский частный медцентр отказал в помощи пациентам с симптомами ОРВИ

Ростовчанам с симптомами ОРВИ отказали в помощи в частном медцентре. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице один из частных медицинских центров отказался принять пациентов с симптомами ОРВИ. О произошедшем рассказала ростовчанка в одном из городских пабликов в социальной сети.

Горожанка почувствовала себя плохо в середине прошлой недели. У нее поднялась температура, появился кашель и пропало обоняние. Врач, сидевший на фильтре в поликлинике поставил диагноз бронхит. Он выписал ростовчанке антибиотики и отправил проходить лечение в домашних условиях. Девушка попросила назначить ей прохождение теста на коронавирус, но в этой просьбе ей отказали, обосновав это тем, что «вы все равно его не дождетесь».

К выходным состояние женщины ухудшилось и аналогичные симптомы появились у ее мужа. Так как был выходной, в поликлинику семейству дозвониться не удалось, а по телефону горячей линии посоветовали звонить в ковидный госпиталь. Но в госпитале их тоже не приняли, заявив, что сначала следует обратиться в поликлинику.

- Что нам сейчас делать? Как получить врачебную помощь? Нам ежедневно во всех новостях говорят, что количество смертей от ковид бьет все рекорды! Но ведь можно до этого не доводить, можно же помочь людям на ранней стадии! Количество жертв может стать меньше!, - написала возмущенная ростовчанка.

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