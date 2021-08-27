В Ростове проведут аукцион на аренду участка под первую роторную паркову

Торги состоятся 1 октября
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростове уже 1 октября проведут торги на аренду участка под первую роторную парковку. Об этом сообщает сайт городской администрации.
Речь идет о территории площадью 0,0497 га, которая находится на улице Шаумяна. Предполагается, что в будущем в городе может появиться не менее пяти таких стоянок.
Роторные парковки уже не редкость. Это подвижные конструкции с платформами. Водитель должен заехать на одну из них, припарковать свое авто и выйти. После этого перила поднимутся, и механизм переместит машину наверх. Такую технику используют для уменьшения площади стоянки в условиях тесной жилой застройки.
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