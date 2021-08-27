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Общество27 августа 2021 14:55

В Шахтат и Новочеркасске развернут масштабные продовольственные ярмарки

Цены на социально-значимые товары будут на 10-15% ниже рыночных
Ангелина СКИБА
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Все желающие смогут приобрести овощи, фрукты, молоко, мясо и рыбу. Фото: сайт правительства РО

Все желающие смогут приобрести овощи, фрукты, молоко, мясо и рыбу. Фото: сайт правительства РО

В субботу, 28 августа в Шахтат и Новочеркасске развернут масштабные продовольственные ярмарки. Они будут работать с 7 до 15 часов, сообщает сайт донского правительства.

Так, в Новочеркасске торговые палатки выставят на проспекте Платовском в районе домов № 59А-59В. В Шахтах рынок можно будет найти на площади Ленина, около главного корпуса автодорожного института.

Все желающие смогут приобрести овощи, фрукты, молочную, мясную, рыбную продукцию, мучные, кондитерские, хлебобулочные изделия, мед и другие товары. Цены на социально-значимые товары будут на 10-15% ниже рыночных.

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