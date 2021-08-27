Нелегальную рекламу с улиц Ростова демонтируют за 2,8 млн рублей

Рекламные конструкции демонтируют за 50 дней Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове определили компанию, которая займется демонтажом и уничтожением рекламных, а также информационных конструкций. Стоимость контракта снизилась с 4,4 млн до 2,8 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- Участник торгов, предложивший наиболее низкую цену контракта - 2 млн 847 тысяч 723 рублей - признается победителем, - говорится в опубликованной документации.

Подрядчик должен убрать рекламу с улиц за 50 дней, потом все нужно будет хранить до возвращения владельцу или уничтожить. Полностью на все работы отводится 90 дней. Власти хотят избавиться от нелегальных панно, крышных конструкций, горизонтальных растяжек и штендеров. Указано 453 адреса - от Пушкинской, Максима Горького и Красноармейской до Михаила Нагибина, Стачки и Шолохова.

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