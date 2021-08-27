Нехватки не прогнозируют: о запасах воды на осень сообщили в Ростовской области

Состояние Дона и другие водоемов обсудили на заседании совета бассейнового округа. Фото: сайт правительства РО

Осенью в Ростовской области не ожидается нехватки воды. Так, например, после работы по накоплению и приумножению запасов уровень в Цимлянском водохранилище значительно выше, чем в маловодных 2015 и 2020 годах, сообщает сайт донского правительства.

Эту информацию озвучили на заседании совета Донского бассейнового округа. Там же особое внимание уделили плану оздоровления реки Дон до 2030 года.

В дорожную карту уже внесли мероприятия по расчистке 32 водных объектов. Это должно сделать реку более полноводной. Также планируют провести капремонт гидротехнических сооружений. В разработке шагов по улучшению состояния Дона приняли участие 15 субъектов России.

- Хочу поблагодарить всех за поддержку и активное участие в формировании шагов по оздоровлению бассейна реки Дон. Их реализация сохранит экосистему, от которой зависит социально-экономическое развитие наших регионов, - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове депутат Госдумы назвал неудовлетворительным состояние реки Дон

Вопрос о загрязнении главной водной артерии региона поднял Алексей Журавлев (подробности)