В Ростове депутат Госдумы назвал неудовлетворительным состояние реки Дон

Власти Ростовской области уже поднимали вопрос о загрязнении Дона, в том числе на федеральном уровне Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал неудовлетворительным состояние реки Дон. Гость заявил, что «вопрос будут ставить перед федеральными властями». Об этом «КП - Ростов-на-Дону» стало известно сегодня, 16 августа.

- В реке не только купаться нельзя, рядом с ней стоять не очень приятно. Это, конечно, должна быть федеральная программа. Однако проблемы будто не существует. Мы говорим про экологию, про внутренний туризм. Это федеральный вопрос, и мы его будем ставить перед федеральными властями. Дон должен быть чистым, - подчеркнул Алексей Журавлев.

Также депутат добавил, что за загрязнение реки нужно ввести серьезные штрафы. По мнению Алексея Журавлева, это необходимо сделать для того, чтобы люди не сбрасывали мусор и стоки в главную водную артерию региона.

Власти Ростовской области уже поднимали вопрос о загрязнении Дона, в том числе на федеральном уровне. Так, например, летом 2020 года Василий Голубев рассказал о проблеме президенту Владимиру Путину. Тогда глава государства поручил сформировать дорожную карту по спасению реки. После этого тему также обсуждали на выездном заседании комитета Совета Федерации. Также ранее донские парламентарии заявили, что река должна иметь такую же поддержку, как Байкал и Волга.

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