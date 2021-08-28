Ушла из жизни руководитель общественной организации «Ветер перемен» Светлана Гордеева

Светлана Леонидовна внесла значительный вклад в развитие системы помощи детям на Дону Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области ушла из жизни Светлана Гордеева - бессменный руководитель общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен». Об этом в «КП - Ростов-на-Дону» узнали сегодня, 28 августа.

- Это большое горе. Утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Светланы уже нет с нами, но память о ней навсегда останется в наших сердцах. Искренняя, добрая, сердечная, жизнерадостная. В наших сердцах она останется удивительным человеком, которая дарила радость, - написали на сайте организации «Ветер перемен» коллеги Светланы Гордеевой.

Светлана Леонидовна внесла значительный вклад в развитие системы помощи детям на Дону. Эту работу трудно переценить. Приверженность своему делу, открытость и добрые дела запомнились многим людям.

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