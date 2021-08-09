В Ростове ушел из жизни хирург РостГМУ Александр Маслов

Александр Маслов болел коронавирусом. Фото: соцсети

В Ростове ушел из жизни известный врач-хирург, доцент РостГМУ Александр Маслов. Об этом этом стало известно сегодня, 9 августа. Информацию на своей странице в Facebook опубликовал коллега медика, заведующий нефрологическим отделением Михаил Батюшин.

- Ушёл от ковида Александр Иванович Маслов, пару раз студентом ассестировал ему на операциях, часто общался по работе и запомнил его как воспитателя, организатора и человека, неравнодушного к истории медицины, очень жаль, - написал Михаил Батюшин.

Ранее стало известно, что с начала пандемии от коронавируса скончались около 100 медиков скончались. Специалисты заразились, спасая инфицированных пацинетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10% поражения легких выявили у главврача Ростовской областной больницы

Медик сейчас находится на самоизоляции (подробности)