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Общество9 августа 2021 12:52

В Ростове ушел из жизни хирург РостГМУ Александр Маслов

Информация об этом появилась в соцсетях
Ангелина СКИБА
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Александр Маслов болел коронавирусом. Фото: соцсети

Александр Маслов болел коронавирусом. Фото: соцсети

В Ростове ушел из жизни известный врач-хирург, доцент РостГМУ Александр Маслов. Об этом этом стало известно сегодня, 9 августа. Информацию на своей странице в Facebook опубликовал коллега медика, заведующий нефрологическим отделением Михаил Батюшин.

- Ушёл от ковида Александр Иванович Маслов, пару раз студентом ассестировал ему на операциях, часто общался по работе и запомнил его как воспитателя, организатора и человека, неравнодушного к истории медицины, очень жаль, - написал Михаил Батюшин.

Ранее стало известно, что с начала пандемии от коронавируса скончались около 100 медиков скончались. Специалисты заразились, спасая инфицированных пацинетов.

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