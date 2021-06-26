Около сотни медиков скончались от коронавируса в Ростовской области

Врачи заразились на рабочем месте. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области с начала пандемии скончались около ста медиков. Сотрудники заразились во время работы в ковидных госпиталях. Об этом сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

Среди погибших — 39 врачей, 33 сотрудника среднего медперсонала и 25 санитаров. В память о погибших возле ростовской больницы № 20 установят памятник.

— Это будет три свечи, стоящие рядом, которые плавятся. Светя другим — сгорели сами. Медицинских работников действительно есть за что благодарить, — рассказал министр.

Напомним, ранее памятник медикам установили возле центральной районной больницы в Аксае. Это скульптура доктора высотой 2,5 метра и арт-объект в виде протянутых рук.