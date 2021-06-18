В Аксае был открыт памятник врачам

В Аксае поставили памятник медикам. Фото: администрация Аксайского района

В Аксае в преддверии Дня медика был открыт памятник врачам. Его установили возле центральной районной больницы на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Аксайского района.

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру доктора высотой 2,5 метра и арт-объект в виде протянутых рук, в которых медик держит свое сердце, символизирующих самоотверженное служение людям. Автором этой композиции стал ростовский скульптор Михаил Ушаков. Тротуар в месте установки статуи также благоустроили, там был уложен рулонный газон, установлены скамейки и урны. Весной здесь были высажены клены, липы и декоративные кустарники.

- Этот памятник - символ благодарности аксайчан за ежедневный подвиг медицинских работников, - подчеркнул на открытии памятника исполняющий обязанности главы администрации Аксайского района Константин Доморовский.

Главный врач Аксайской районной больницы Игорь Галеев от лица всех медиков поблагодарил за необычный подарок.

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