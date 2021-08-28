В Ростове под новые высотки собираются отдать участки около ЖК «Платовский»

Разрешенная этажность домов - от 9 до 30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в октябре выставят на торги участки недалеко от жилого комплекса «Платовский». Речь идет о площадках на улице Тимофеева. Там власти разрешили выстроить две новые высотки. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Разрешенная этажность домов - от 9 до 30. Площадь одного из участков - 0,7 га. За него требуют 7 млн рублей в год. При этом срок аренды - 8,8 лет. Второй участок - 0,6 га за 5,8 млн рублей в год.

Также ранее стало известно, что в центре города собираются возвести два 16-этажных здания. Строительство будут вести на месте бывшего радиаторного завода. Постановление о планировке и межевании уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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