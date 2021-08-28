Два донских проекта благоустройства победили на всероссийском конкурсе

Выиграли Белая Калитва и Миллерово. Фото: сайт правительства РО

Два проекта из Ростовской области по созданию комфортной среды победили на всероссийском конкурсе в Нижнем Новгороде. Жюри отметили планы по благоустройству в Белой Калитве и в городе Миллерово, сообщает сайт донского правительства.

- Объекты-победители получат федеральное финансирование по 80 млн рублей. Одним из основных условий отбора было сохранение природного и культурно-исторического наследия, включая средовую застройку и уникальность ландшафтов, - рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Белая Калитва победила в номинации «Малые города с численностью от 20 тысяч человек до 50 тысяч человек». Речь идет о проекте реконструкции парка имени Маяковского. Там сделают трибуны, новую сцену, установят ограждения, выложат тротуары и дорожки, обустроят детские площадки. Также приведут в порядок зоопарк и пруд.

Город Миллерово оценили в номинации «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно». Всем пришелся по душе проект благоустройства улицы 3-го Интернационала, аллеи от Шолохова до пересечения с улицей Российской.

Всего на конкурс подали 307 заявок из 73 регионов страны. От Ростовской области участвовал еще город Зверево.

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