В Таганроге продолжается обустройство парка 300-летия города

В Таганроге продолжают обустраивать парк 300-летия города Фото: Правительство РО

В Ростовской области продолжаются работы по благоустройству парка 300-летия города Таганрога.

- В настоящее время в парке уже выполнены работы по устройству траншей для прокладки подземных коммуникаций, монтажу анкерных устройств, светильников и системы видеонаблюдения. Работы ведутся с опережением графика, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Солоницин.

Напомним, что в 2019 году парк выиграл областной конкурс проектов благоустройства общественных территорий. Полностью окончить работы планируется в 2022 году.

По плану, здесь должны быть обустроены детская и спортивная площадки, велодорожки, площадка под минифутбол, баскетбол, и волейбол. В парке появятся столы для игры в настольный теннис, площадка для воркаута, лавочки и урны. По периметру парка и внутри него будет проходить пешеходная дорожка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский парк "1 Мая" попал в ассоциацию по развитию парков.

Это единственный ростовский парк в ассоциации.