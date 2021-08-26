Ростовский парк "1 Мая" попал в ассоциацию по развитию парков

Парк "1 мая" вступил в ассоциацию по развитию городских парков. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

Ростовский парк культуры и отдыха «1 мая» вступил в ассоциацию по развитию городских парков и общественных пространств. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил глава донской столицы Алексей Логвиненко

Стоит отметить, что в настоящее время это пока единственный городской парк, участвующий в данной организации.

Сити-менеджер сообщил, что ассоциация парков - это единственная площадка на территории России и стран СНГ. Она базируется в Москве. Там создатели открытых досуговых пространств обмениваются опытом и мнениями.

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Реконструкция запланирована в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе».