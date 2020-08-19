Дорожки из дерева и щебня: в Ростове-на-Дону преобразят парк 1 Мая

Проект реконструкции парка 1 Мая. Фото предоставлено администрацией города Ростова-на-Дону

В донской столице, в одном из самых самобытных парков , - 1 Мая, началась настоящая трансформация. Сама зона отдыха является редким для юга России садово-парковым комплексом, сохранившим историческую планировку и элементы озеленения второй половины 19 века. Здесь имеются разнообразные формы досуга, как для детей, так и для взрослых. Но многое в парке требует замены и ремонта.

В этом году парк принимает участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Сделаем вместе».

В рамках проекта в нем создадут из щебня и дерева новые пешеходные дорожки. Как это будет выглядеть, вы можете увидеть на этой фотографии.

Дорожки в парке будут сделаны из природных материалов. Фото предоставлено администрацией города Ростова-на-Дону

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