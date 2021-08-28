29 августа в Ростовской области проведут реконструкцию боев 1943 года

Состоится условное сражение с использованием ретромашин и пиротехники. Фото: соцсети

Уже завтра, 29 августа, в Ростовской области на территории парка «Патриот» проведут военно-историческую реконструкцию боев на Миус-фронте 1943 года. Об этом в социальных сетях сообщает патриотическая молодежная организация «Донской Фронт».

Участники проведут условное сражение с использованием ретромашин и пиротехники. Также будут работать интерактивные площадки и выставки. Вход для зрителей бесплатный. Начало в 12 часов.

- Реконструкция - часть проекта "Бои на южном направлении", который реализуют благодаря гранту президента России на развитие гражданского общества, - добавили в «Донском Фронте».

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