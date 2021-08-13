Сергей Лавров: «Мы не должны забывать подвига героев Великой Отечественной войны»

Руководитель ведомства иностранных дел отметил, что опыт донского региона следует распространять Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 13 августа, в Ростовской области глава МИДа Сергей Лавров заявил, что наша страна не должна допустить забвения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Министр иностранных дел подчеркнул, что такие комплексы как музей «Самбекские высоты» очень важны для патриотического воспитания молодежи.

- Музей несет огромный воспитательный заряд. Очень важно, чтобы молодое поколение не забывало о подвигах предков. Сейчас многие на Западе хотят, чтобы мы все забыли, мы этого не должны допускать. Впечатляет работа Ростовской области в этом направлении, - сказал Сергей Лавров.

Руководитель ведомства иностранных дел отметил, что опыт донского региона следует распространять. При этом, по словам Сергея Лаврова, именно Ростовская область сейчас считается одним из передовых регионов по внешнеэкономической деятельности и по присутствию зарубежных дипломатов.

До этого Сергей Лавров ознакомился с экспозицией музей «Самбекские высоты», осмотрел территорию комплекса и возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю. Гось поблагодарил жителей Дона за сохранение исторической памяти.

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