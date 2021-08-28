Предприимчивый батайчанин проник на предприятие и вынес медный кабель

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприимчивый батайчанин забрался на предприятие, срезал медный кабель и сбежал. Однако 20-летний охотник за легкой добычей не взял в расчет камеру видеонаблюдения, именно с помощью записи его вычислили полицейские. О произошедшем рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как пояснили в ведомстве, подозреваемый повредил подъемный механизм и перелез через забор. Он действовал осторожно, поэтому его не заметили сотрудники предприятия. Мужчина обрезал кабель ножницами по металлу, сложил все в мешок и ушел аккуратно, будто его там и не было. Все украденное бандит продал, а деньги сразу же потралил. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Сейчас добытчик находится под подпиской о невыезде. Уже возбуждено уголовное дело. По статье «Кража» задержанному грозят штраф, исправительные работы или до пяти лет тюрьмы.

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