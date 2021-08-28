Обещала кухню и сбегала с деньгами: в Ростове бизнесвумен похитила 2,5 млн рублей

За нарушение закона девушке грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летняя ростовчанка нажилась на доверчивых клиентах. Девушка обещала людям установить новую кухню, брала деньги и больше не появлялась. Соответственно, и мебель она не присылала. Таким образом злоумышленница обогатилась на 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что мошенница работала в мебельной фирме. Она даже заключала со своими жертвами договоры, но в итоге эти бумаги пострадавшим никак не помогли. Более того, все украденные средства бизнесвумен успела потратила на свои нужды.

Подозреваемую уже поймали, сейчас она под стражей. Возбуждено дело по статье «Мошенничество». За нарушение закона девушке грозит до 10 лет тюрьмы.

До этого 2 млн потеряла жительница Волгодонска. Она поверила аферисту, который предложил заработать на валютных операциях и торговле акциями.

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