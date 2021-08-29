В УФАС не нашли нарушений при закупке уличных туалетов для Ростова

В Ростове должны установить 10 биотуалетов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области после проверки УФАС все-таки разрешили заключить договор на поставку уличных туалетов. Их должны установить в донской столице. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Интриги и расследования произошли на этапе торгов. В начале августа определили подрядчика, им стал предприниматель Егор Евдокимов из Санкт-Петербурга. Он был единственным участником тендера.

Еще одну компанию - «Пиксар», тоже из Северной столицы, не допустили к конкурсу. Тогда эта организация подала жалобу и потребовала от антимонопольной службы приостановить подведение итогов закупки и провести проверку, что и было сделано. После этого контракт разрешили.

Судя по документации, в Ростове должны установить 10 биотуалетов с терминалами для оплаты и системой видеонаблюдения. На это планируют выделить 29 млн рублей. Заказчик - управление благоустройства и лесного хозяйства.

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