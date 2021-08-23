Поставщик биотуалетов для Ростова лишился дорогостоящего контракта из-за жалобы конкурентов

В Ростов не приедут новые биотуалеты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Управление федеральной антимонопольной службы Ростовской области приняло решение приостановить конкурс по установке биотуалетов в донской столице. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В конце июля нынешнего года городским управлением благоустройства и лесного хозяйства был объявлен конкурс на поставку в Ростов 10 уличных модульных биотуалетов с терминалами для оплаты и системой видеонаблюдения. Подрядчик должен был получить за работу 29 миллионов рублей.

Единственным участником и соответственно победителем этого тендера стала компания Егора Евдокимова, который является петербургским бизнесменом.

Но, как оказалось, заявку подавала еще одна компания из Санкт-Петербурга. Но она была отклонена из-за несоответствия информации требованиям к документации об аукционе. Конкурента такое решение не устроило и она обратилась в УФАС.

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