Поставщик биотуалетов для Ростова лишился дорогостоящего контракта из-за жалобы конкурентов

В Ростов не приедут новые биотуалеты
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Управление федеральной антимонопольной службы Ростовской области приняло решение приостановить конкурс по установке биотуалетов в донской столице. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
В конце июля нынешнего года городским управлением благоустройства и лесного хозяйства был объявлен конкурс на поставку в Ростов 10 уличных модульных биотуалетов с терминалами для оплаты и системой видеонаблюдения. Подрядчик должен был получить за работу 29 миллионов рублей.
Единственным участником и соответственно победителем этого тендера стала компания Егора Евдокимова, который является петербургским бизнесменом.
Но, как оказалось, заявку подавала еще одна компания из Санкт-Петербурга. Но она была отклонена из-за несоответствия информации требованиям к документации об аукционе. Конкурента такое решение не устроило и она обратилась в УФАС.
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