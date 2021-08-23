В Ростовской области появится хранилище для радиоактивных отходов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области запланировали построить новое хранилище для радиоактивных отходов Ростовской АЭС. Разработка проекта будет стоить 68,5 миллиона рублей. А вот весь проект вместе со стройкой обойдется примерно в 870,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает АО «Госконцерн Росэнергоатом». Победителю тендера будет предстоять разработать проектную и рабочую документацию по строительству хранилища. Мощность его будет составлять 11 тысяч кубических метров. Возведено хранилище будет в Дубовском районе.

Площадь, занимаемая хранилищем будет составлять пять тысяч квадратных метров. Здесь будет располагаться контрольно-пропускной пункт, площадка паспортизации и переработки отходов, пункт разгрузки отходов и два узла их захоронения. Размер здания должен составлять 50х100 метров.

Начать возводить здание планируется в 2023 году, срок службы хранилища составит не менее 50 лет.

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