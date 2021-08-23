Темпы строительства жилья в Ростовской области возросли на 10%

В Ростовской области выросли темпы строительства жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области заметно увеличились темпы строительства жилья, они на 10% превысили прошлогодние. За минувшие полгода было возведено 13,5 тысяч квартир. Общая их площадь составляет 1 272,5 тысяч квадратных метров. Наиболее активно занимались строительством местные жители. Они отстроили жилых домов в 1,6 раза больше, чем за такой же период прошлого года, в то время как объемы ввода многоэтажных новостроек замедлились.

В 39 городах и районах области по итогам 7-ми месяцев 2021 года отмечалась активизация в жилищном строительстве и превышение темпов ввода жилых домов в сравнении с предыдущим годом.

- Среди таких территорий можно назвать городские округа: Азов, Волгодонск, Гуково, Новочеркасск, Таганрог, Шахты и муниципальные районы: Аксайский, Багаевский, Белокалитвенский, Веселовский, Егорлыкский, Красносулинский, Мартыновский, Мясниковский, Неклиновский, Обливский, Орловский, Семикаракорский, Цимлянский, Шолоховский и другие, - сообщили в пресс-службе федеральной службы государственной статистики.

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