В Ростове перевозчику снизили штраф с 11 до 1 миллиона рублей

С автотранспортным предприятием судился департамент транспорта донской столицы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове суд снизил штраф перевозчику с 11,3 млн рублей до 1,3 млн рублей. Решение по делу вынесли еще в июне 2021 года, а уже в августе его снова подтвердили после рассмотрения апелляционной жалобы властей. Постановление опубликовано в картотеке Арбитражного суда.

Так, с автотранспортным предприятием судился департамент транспорта донской столицы. За невыполнение контракта и нарушения администрация потребовала 11,3 млн рублей. Сначала этот иск удовлетворили частично и заставили ответчика платить 3,3 млн рублей. Но он остался недоволен размером штрафа и обжаловал его в суде. В итоге после всех выяснений сумму снизили до 1,3 млн рублей.

- Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, - говорится в тексте документа.

Известно, что этот перевозчик уже давно ушел с обслуживания ростовских маршрутов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова составили рейтинг городских перевозчиков

Департамент пассажирского транспорта определил лучшие и худшие автотранспортные предприятия (подробности)