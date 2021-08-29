Обошли на один гол: футболисты «СКА Ростов» обыграли «Кубань-Холдинг»

Ростовчане сразились в станице Павловской. Фото: пресс-служба «СКА Ростов»

Сегодня, 29 августа, футболисты «СКА Ростов» обыграли «Кубань-Холдинг» со счетом 1:2. Это был матч 6 тура Олимп-Первенства ФНЛ-2. Спортивную баталию провели на стадионе «Урожай» в станице Павловской Краснодарского края.

Первый гол на 10 минуте забил игрок «СКА» - Дмитрий Мичуренков, в упорной борьбе он смог пробиться ближе к воротам и переиграть защитника. На 49 минуте хозяева все же отыгрались мячом в ворота ростовчан - отличился Геннадий Козлов. Игра шла к ничьей, но уже в добавочное время еще один гол за «СКА Ростов» оформил Артём Федчук.

Следующий матч в рамках Олимп-Первенства ФНЛ-2 донская команда проведет 4 сентября. Соперник - ФК «Форте».

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