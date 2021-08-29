Гандболистки «Ростов-Дона» переиграли «Кубань» в первом туре Чемпионата России

Донская команда сразилась в Краснодаре. Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Сегодня, 29 августа, гандболистки «Ростов-Дона» на выезде переиграли «Кубань» в 1 туре чемпионата страны. Счет встречи - 26:27 (10:15). Команды сразились на площадке краснодарского Дворца спорта «Олимп».

Среди донских игроков голами отличились Анна Сень, Юлия Манагарова, Грасс Заади, Кристина Кожокарь, Владлена Бобровникова. Также виртуозную игру показала Виктория Калинина. У соперниц больше всего мячей забили Виктория Жилинскайте, Екатерина Бобина и Диана Голуб.

Следующий матч в рамках чемпионата России донские красавицы проведут дома. 3 сентября состоится спортивная баталия с ЦСКА. Начало в 19 часов.

Сегодняшняя победа - не единственная хорошая новость «Ростов-Дона». Ранее молодежка команды завоевала бронзу V летней Спартакиады. Это один из главных молодежных турниров в стране.

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