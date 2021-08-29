Донские гандболистки завоевали бронзу V летней Спартакиады

Наши девушки обыграли команду Самарской области. Фото: группа в VK управления физкульутры и спорта Ростова

Гандболистки из Ростовской области завоевали бронзу V летней Спартакиады. Это один из главных молодежных турниров в стране, сообщает пресс-служба управления физкульутры и спорта донской столицы.

Наши девушки в малом финале обыграли команду Самарской области со счетом 39:30 (18:14). Встреча состоялась на площадке ростовского Дворца спорта. Там с 20 по 28 августа провели еще несколько итоговых матчей.

Всего в рамках Спартакиады за медали поборолись 12 сборных, соревновались девушки от 15 до 19 лет. Донской край представили игроки ГК «Ростов-Дон-2». В символическую сборную турнира вошли две ростовчанки: разыгрывающая Алина Решетникова и защитница Валерия Чугунова.

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